Главе "Военторга" грозит до десяти лет лишения свободы по делу о хищении

ТАСС/Дмитрий Ахмадуллин Главе АО "Военторг", который был задержан в рамках уголовного дела о хищении денежных средств при исполнении госконтрактов для нужд Минобороны, грозит до десяти лет лишения свободы, следует из текста Уголовного кодекса РФ.