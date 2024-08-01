Главе "Военторга" грозит до десяти лет лишения свободы по делу о хищении

ТАСС/Дмитрий Ахмадуллин Главе АО "Военторг", который был задержан в рамках уголовного дела о хищении денежных средств при исполнении госконтрактов для нужд Минобороны, грозит до десяти лет лишения свободы, следует из текста Уголовного кодекса РФ.
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