Захарова прокомментировала идею Эстонии отправить войска на Украину

Любое иностранное вооружение и любые иностранные наемники, а не только эстонские, в случае появления на Украине станут целью российских вооруженных сил, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на фоне высказываний из Эстонии о возможности отправки войск на Украину.