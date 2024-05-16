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Захарова прокомментировала идею Эстонии отправить войска на Украину

Захарова прокомментировала идею Эстонии отправить войска на Украину

Любое иностранное вооружение и любые иностранные наемники, а не только эстонские, в случае появления на Украине станут целью российских вооруженных сил, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на фоне высказываний из Эстонии о возможности отправки войск на Украину.

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