FOMC 2020–2026: Gold with hike / cut / hold markers Gold Futures COMEX_DL:GC1! PomeranianTrader Vertical line + bubble at every FOMC rate decision since Jan 2020 (54 meetings through Jul 2026).
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