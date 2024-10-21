Москва выделит Карелии дополнительно 2 миллиарда рублей на помощь бюджету

Наша республика оказалась в компании новых территорий и Чечни. Решение о выделении региону 2 миллиардов рублей принято по итогам встречи главы республики Артура Парфенчикова с Министром финансов России Антоном Силуановым.
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