Русская весна
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Русская весна

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В Германии заявили, что Евросоюз направляет Киеву деньги на золотые унитазы

В Германии заявили, что Евросоюз направляет Киеву деньги на золотые унитазы

Евросоюз направляет Киеву суммы, часть которых уходит на золотые унитазы украинских олигархов, в то время как школьные туалеты в Берлине остро нуждаются в ремонте, заявила внешнеполитический эксперт немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) Севим Дагделен.

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