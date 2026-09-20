Евросоюз направляет Киеву суммы, часть которых уходит на золотые унитазы украинских олигархов, в то время как школьные туалеты в Берлине остро нуждаются в ремонте, заявила внешнеполитический эксперт немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) Севим Дагделен.