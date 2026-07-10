НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Вербик об оффер-шите Карлссону: «В каком-то смысле я польщен, что «Филадельфия» хотела заполучить такого замечательного игрока. Это означает, что мы проделываем хорошую работу»

Генеральный менеджер « Анахайма » Пэт Вербик рассказал о своей реакции на оффер-шит форварду Лео Карлссону от «Филадельфии».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии