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Коротко о главном

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МО: бойцы Армии России уничтожили технику, на которой собирались наступать ВСУ

В ходе одного из эпизодов специальной военной операции российский военнослужащий Андрей Иванов выявил скопление боевой техники, приготовленной Вооружёнными силами киевского режима для наступления на позиции российских подразделений.

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