МО: бойцы Армии России уничтожили технику, на которой собирались наступать ВСУ

В ходе одного из эпизодов специальной военной операции российский военнослужащий Андрей Иванов выявил скопление боевой техники, приготовленной Вооружёнными силами киевского режима для наступления на позиции российских подразделений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии