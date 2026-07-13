Оперативники задержали в Москве соучастника телефонных мошенников, обманувших пенсионерку

В полицию с заявлением обратилась 67-летняя жительница столицы. Она рассказала о том, что получила сообщение, в котором ее предупредили об отключении электроэнергии и запросили код из СМС, который она отправила.
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