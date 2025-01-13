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Царьград

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Люди дерутся за свечи и воду: Лос-Анджелес постигла судьба Содома и Гоморры?

Люди дерутся за свечи и воду: Лос-Анджелес постигла судьба Содома и Гоморры?

В Лос-Анджелесе отключили электричество из-за пожаров, люди дерутся за свечи и воду, а в Сети сравнивают судьбу города с печально известной историей о Содоме и Гоморре.

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