Верховный суд объяснил, когда не делится пополам нажитое в браке имущество

ВС рассмотрел спор супругов, у которых за 17 лет брака родились две дочери, а также появились однокомнатная квартира, участок с домом и автомобиль Верховный суд РФ на основе рассмотрения судебного дела прояснил условия, при которых имущество, нажитое супругами во время брака, не подлежит равному разделению, пишет "Российская газета".