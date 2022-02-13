Видео: Как изучение ядра открыло ученым новое знание о планете

Забудьте все, что узнали на уроках естествознания о том, из чего состоит Земля. Хорошо, не все, но приготовьтесь познакомиться с довольно интересной современной теорией, которая изменит наше представление о мире.
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