Видео: Как изучение ядра открыло ученым новое знание о планете

Видео: Как изучение ядра открыло ученым новое знание о планете

Забудьте все, что узнали на уроках естествознания о том, из чего состоит Земля. Хорошо, не все, но приготовьтесь познакомиться с довольно интересной современной теорией, которая изменит наше представление о мире.

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