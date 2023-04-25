Боец «Шам»: Артиллеристы ВСУ ведет огонь по российским эвакуационным группам

Действующий под позывным «Шам» офицер ВС РФ поделился информацией о том, что артиллерийские подразделения ВСУ предпринимают попытки уничтожения занимающихся эвакуацией отрядов Армии России, которые приезжают за получившими ранения солдатами.
Действующий под позывным «Шам» офицер ВС РФ поделился информацией о том, что артиллерийские подразделения ВСУ предпринимают попытки уничтожения занимающихся эвакуацией отрядов Армии России, которые приезжают за получившими ранения солдатами.
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