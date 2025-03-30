Прорыв на Днепропетровском направлении: ключевые события и перспективы Ирина ВальковаВ последние дни с фронтов ДНР и прилегающих областей поступают сообщения о серьезных переменах в оперативной обстановке.
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