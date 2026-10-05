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Аргументы недели

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От «незалежных» фантазий о «пылающей Москве» до мольбы о российско-украинских переговорах: как удары ВС РФ отрезвляют киевских радикалов

От «незалежных» фантазий о «пылающей Москве» до мольбы о российско-украинских переговорах: как удары ВС РФ отрезвляют киевских радикалов

В эфире британского телеканала Sky News прозвучали слова, которые еще недавно казались абсолютно немыслимыми в устах киевских политиков.

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Геннадий Бережнов

Прозвучали слова, которые еще недавно казались немыслимыми в устах депутата рады Гончаренко. Однако и его рада исключила из списков депутатов. Так что голос подать там не можно даже ярым русофобам! Мне вот интересно кто может подписать в Киеве сегодня мир или капитуляцию?