Экс-советник Трампа: большинство украинцев хотят ухода Зеленского в отставку

Экс-советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн в социальной сети Х поддержал требование американского президента об уходе Владимира Зеленского, отвечая на пост Кирилла Дмитриева, главного исполнительного директора Российского фонда прямых инвестиций.
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