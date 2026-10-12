🧑‍🏫 Как крымские учителя осваивают современные подходы к обучению Министр образования, науки и молодёжи РК Валентина Лаврик рассказала «Крым 24», что педагоги объединяются в профессиональные сообщества, чтобы обмениваться опытом и внедрять современные подходы в образовании.