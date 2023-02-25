Челябинский механический завод начал строить краны на трелёвочных шасси

Челябинский механический завод начал производство кранов на трелевочном шасси. Компания планирует, как выяснила редакция Quto, освоить серийный выпуск целого семейства гусеничных крановых установок различной грузоподъемности (16, 25, 32 тонны).
Челябинский механический завод начал производство кранов на трелевочном шасси. Компания планирует, как выяснила редакция Quto, освоить серийный выпуск целого семейства гусеничных крановых установок различной грузоподъемности (16, 25, 32 тонны).
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