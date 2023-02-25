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Челябинский механический завод начал строить краны на трелёвочных шасси

Челябинский механический завод начал строить краны на трелёвочных шасси

﻿﻿Челябинский механический завод начал производство кранов на трелевочном шасси. Компания планирует, как выяснила редакция Quto, освоить серийный выпуск целого семейства гусеничных крановых установок различной грузоподъемности (16, 25, 32 тонны).

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