Свердловская область заняла пятое место среди российских регионов по заполняемости гостиниц за девять месяцев 2026 года: в местных отелях остановились около 1,86 млн человек, преимущественно россияне и туристы из Китая.
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