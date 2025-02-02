Отели в Турции: Вице-президент АТА России уверен в стабильности сезона

После пожара в Болу власти Турции временно закрыли более 160 отелей в провинции Бурса. Вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян уверен, что это не повлияет на российский туристический рынок благодаря быстрому восстановлению.
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