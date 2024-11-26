Сергей Цивилев: «Россети» в курском приграничье проделали огромную работу, достойную самых высоких оценок

Министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев провел встречу с коллективом филиала Россети Центр - Курскэнерго, группировкой быстрого развертывания и бойцами Барс-ТЭК, сообщает телеграм-канал ИнформБюро.
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