МИД РФ: Россия столкнулась с кибератаками беспрецедентных масштабов

Россия в минувшие годы столкнулась с курируемой извне беспрецедентной вредоносной кампанией, направленной на отечественные компьютерные системы, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.
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