Новак: отказ ЕС от нефти из РФ изменит лишь логистику поставок, баланс на рынке сохранится

Если страны Европы решат отказаться от российской нефти, то это приведет лишь к изменению географии поставок, баланс же на глобальном рынке энергоресурсов сохранится, заявил вице-премьер Александр Новак на форуме «Новые горизонты» общества «Знание».
Если страны Европы решат отказаться от российской нефти, то это приведет лишь к изменению географии поставок, баланс же на глобальном рынке энергоресурсов сохранится, заявил вице-премьер Александр Новак на форуме «Новые горизонты» общества «Знание».
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