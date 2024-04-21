Андрей Мартьянов и Владимир Трухан в прямом эфире. "Военный Субботник"

Андрей Мартьянов(США)-военно-политический аналитик и Владимир Трухан-полковник в запасе, в прямом эфире ответят на вопросы зрителей00:16 Обсуждение ПВО и ракетных комплексов13:55 Метеозонды и их роль в конфликте17:39 Обсуждение воздушных шаров и зондов22:20 Обсуждение ситуации с Украиной и США27:00 Обсуждение ситуации с ценами на нефть и санкциями32:30 Обсуждение военной ситуации36:16 Проблемы с журналистами42:34 Планы США по размещению военных баз на Украине45:14 Наступление ВС России47:08 Обсуждение военной ситуации51:56 Обсуждение возможных действий Европы55:38 Обсуждение передислокации войск01:03:08 Обсуждение военной ситуации01:08:52 Ядерная война и ее последствия01:11:31 Влияние войны на экономику и общество01:18:46 Обсуждение ситуации с Украиной01:21:23 Ненависть к России и ее влияние на политику США01:26:02 Стратегия США и их планы на Украину01:28:17 Новые технологии и их использование в УПодарок на фронт Желающим принять участие: Карта СБЕР: 2202 2032 5969 3275 Яндекс деньги: 41001310993902 Донаты ВК https://vk.