Губернатор Воробьев: в Королеве 1 сентября откроется школа № 1 после капремонта

Школа № 1 в Королеве откроется 1 сентября после капитального ремонта. В обновленном здании будут учиться 800 детей, а с учетом второго корпуса школа примет в День знаний почти 1,5 тысячи учеников, сообщил в телеграм-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев.