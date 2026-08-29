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Губернатор Воробьев: в Королеве 1 сентября откроется школа № 1 после капремонта

Губернатор Воробьев: в Королеве 1 сентября откроется школа № 1 после капремонта

Школа № 1 в Королеве откроется 1 сентября после капитального ремонта. В обновленном здании будут учиться 800 детей, а с учетом второго корпуса школа примет в День знаний почти 1,5 тысячи учеников, сообщил в телеграм-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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