Серийным грабителям, до смерти избившим ветерана МВД, увеличили срок

НТВ Двоим преступникам вынесли приговор в Подмосковье. О том, что они совершили убийство ветерана МВД 13 лет назад, стало известно, когда Мевлид Ахмедов и Булат Алиев уже отбывали срок за другие преступления.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Впервые в РФ: судья взглянула на жениха, аннулировала брак и отобрала деньги у красивой дамы
- «Безнаказанно прыгают на Росгвардию, кто бы прострелил им колени или головы?» - в сети обсуждают происшествие с «ценными специалистами» в Уфе
- Югра сказала "нет": мигранты узнали, что пособие "Расту в Югре" теперь только для граждан РФ — и реакция оказалась жёстче, чем ждали власти
Свежие комментарии
- Диаспорам прикрыв...
- «Обещают выловить...
- «Обещают выловить...
Вчк вернется. Срока и буржуазный суд станут не нужны.
И опять чурбанье, и опять гуманность к чурбанью🥲🥲🥲
За подобные деяния маловато будет. Нужно пожизненное. Их никакой срок не исправит.
еще одно подтверждение что судьи в стране вероятней с купленными дипломами. или просто двушники заплатили при сдаче экзаменов. за убийство человека намеренно должен быть или пожизненно или жизнь за жизнь.
А почему им не дали пожизненное?! В белом лебеде в самый раз. И опустить обязательно, чтоб жизнь мёдом не казалась, они этого заслуживают!