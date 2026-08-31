Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Серийным грабителям, до смерти избившим ветерана МВД, увеличили срок

Серийным грабителям, до смерти избившим ветерана МВД, увеличили срок

НТВ Двоим преступникам вынесли приговор в Подмосковье. О том, что они совершили убийство ветерана МВД 13 лет назад, стало известно, когда Мевлид Ахмедов и Булат Алиев уже отбывали срок за другие преступления.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя САША ЛЕПАЕВ
САША ЛЕПАЕВ

еще одно подтверждение что судьи в стране вероятней с купленными дипломами. или просто двушники заплатили при сдаче экзаменов. за убийство человека намеренно должен быть или пожизненно или жизнь за жизнь.

Профиль пользователя Nodar Zade
Nodar Zade

А почему им не дали пожизненное?! В белом лебеде в самый раз. И опустить обязательно, чтоб жизнь мёдом не казалась, они этого заслуживают!