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СМИ опубликовали памятку по расчету военной пенсии

СМИ опубликовали памятку по расчету военной пенсии

Военная пенсия увеличилась с 2025 года, а теперь стал известен порядок ее расчета.РБК опубликовало памятку по расчету военной пенсии, которую распространили и другие СМИ.

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