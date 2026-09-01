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ВС России взяли под контроль Червоную Криницу и Новопавловку в Запорожской области

ВС России взяли под контроль Червоную Криницу и Новопавловку в Запорожской области

Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции. Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны украинских войск и заняли населенный пункт Червоная Криница в Запорожской области.

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