Сейчас будет повышенная плотность истеричных воплей «вывсёврёти», приготовьтесь.Вчерашняя новость: «Начальник штаба НАТО Стиан Йенсен предполагает, что Украина может получить членство в НАТО в обмен на уступку части своей территории России, и что это может быть частью сделки по прекращению войны на Украине».
Карнавала не будет
Комментарии
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НН
Надежда Никитина
Фигня. Не будет этого. В усраине режим надо менять полностью. По этому все заявленные цели СВО нужно довести до конца и точка.
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13 час.
МБ
Михаил Беленков
Турков... Автор явно не в ладах с русским языком, но ухитряется учить нас нас в такой сложной теме как геополитика.
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12 час.
Владимир Соловьев
НАТОВСКИЕ ТЕОРЕТИКИ, А ПО ФАКТУ БОТАНИКИ!
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11 час.
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