Карнавала не будет

Сейчас будет повышенная плотность истеричных воплей «вывсёврёти», приготовьтесь.Вчерашняя новость: «Начальник штаба НАТО Стиан Йенсен предполагает, что Украина может получить членство в НАТО в обмен на уступку части своей территории России, и что это может быть частью сделки по прекращению войны на Украине».