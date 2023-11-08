Старший лейтенант Матюшин рассказал о  причинах неуязвимости «линии Суровикина»

Старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке Александр Матюшин объяснил в интервью Ura.ru о том, почему «линия Суровикина» — российское оборонное сооружение на левом берегу Днепра — остается неприступной для украинских войск.
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