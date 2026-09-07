Бельгийская ассоциация не поддержит Инфантино на выборах ФИФА из-за проекта по продаже части прав на ЧМ и дела Балогуна: «Подобные вопросы требуют прозрачности»

«Королевская бельгийская футбольная ассоциация (KBVB) объявляет, что не может поддержать кандидатуру Джанни Инфантино на новый срок на посту президента ФИФА.
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