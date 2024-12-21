5 книг, которые помогут пережить «горячий» сезон в преддверии Нового года

Декабрь — один из самых напряженных месяцев года. «Сноб» и книжный сервис Литрес подготовили список литературы с практическими рекомендациями — Канди Винс, Татьяна Павлова и Алена Владимирская расскажут о борьбе с тревогой, выгоранием и хроническим стрессом«Иммунитет к выгоранию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии