Донецкий журналист: Все мы поражены социальным цинизмом. Если ненавидеть можно, то ненавидеть будут

Почему в 2014-м украинцев так веселила шутка про «кондиционер», хотя никаких серьезных боев ещё не было и похоронки кубометрами не расходились по городам и весям? Почему люди, покинувшие Херсонскую область, прямо сейчас радуются обстрелам региона и проклинают оставшихся там земляков? Что не так с этими людьми.
Популярные статьи
- Россия ограничила экспорт благородных газов, необходимых для производства чипов
- Украина - утро 5 июня. Украинские солдаты в УЖАСЕ и ШОКЕ от российского Солнцепека, уничтожает даже в окопе! (12 видео)
- В Киеве УНИЧТОЖЕНО большое скопление танков Т-72! ЖЕСТКИЕ ВИДЕО боев с фронтов Украины - полдень 5 июня (17 видео)
Свежие комментарии