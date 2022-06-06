Донецкий журналист: Все мы поражены социальным цинизмом. Если ненавидеть можно, то ненавидеть будут

Почему в 2014-м украинцев так веселила шутка про «кондиционер», хотя никаких серьезных боев ещё не было и похоронки кубометрами не расходились по городам и весям? Почему люди, покинувшие Херсонскую область, прямо сейчас радуются обстрелам региона и проклинают оставшихся там земляков? Что не так с этими людьми.