Мировое обозрение

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Донецкий журналист: Все мы поражены социальным цинизмом. Если ненавидеть можно, то ненавидеть будут

Донецкий журналист: Все мы поражены социальным цинизмом. Если ненавидеть можно, то ненавидеть будут

Почему в 2014-м украинцев так веселила шутка про «кондиционер», хотя никаких серьезных боев ещё не было и похоронки кубометрами не расходились по городам и весям? Почему люди, покинувшие Херсонскую область, прямо сейчас радуются обстрелам региона и проклинают оставшихся там земляков? Что не так с этими людьми.

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