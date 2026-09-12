Когда еды нет, а аппетит есть

Аппетит, как известно, приходит во время еды. Но что делать, если еды нет? Оказывается, аппетит всё равно никуда не исчезает.
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