В Сочи при падении обломков дронов пострадали пять человек, включая ребёнка

В ночь на четырнадцатое сентября силы ПВО сбили 399 украинских беспилотников над российскими регионами и акваторией Чёрного моря.
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