Аналитик сравнил выгоду вкладов и перепродажи недвижимости: что лучше

Доходность с перепродажи жилья в России упала в разы, поэтому покупать недвижимость и рассчитывать на высокую прибыль с перепродажи сейчас не стоит, пишет «АиФ» со ссылкой на главу отдела аналитики Уральской палаты недвижимости Михаила Хорькова.
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