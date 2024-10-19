Аналитик сравнил выгоду вкладов и перепродажи недвижимости: что лучше

Доходность с перепродажи жилья в России упала в разы, поэтому покупать недвижимость и рассчитывать на высокую прибыль с перепродажи сейчас не стоит, пишет «АиФ» со ссылкой на главу отдела аналитики Уральской палаты недвижимости Михаила Хорькова.