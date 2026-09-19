«Ау, убогие! Вы о чём?»: Медведев поинтересовался у Европы, где были её принципы, когда замораживали российские активы

Дмитрий Медведев в очередной раз прокомментировал происходящие в России события в привычном для себя жанре едких, но точных формулировок.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Интеграция мигрантов по встречному принципу: почему невозможно привить наши ценности тем, кто не готов их принять
- Миф о «ценных иностранных специалистах»: как инцидент на Щёлковском шоссе обнажает критические дыры в миграционном фильтре
- Приоритет своим: как введение ценза оседлости меняет правила миграционной и социальной политики Ханты-Мансийска
Свежие комментарии
- «Охота на вернувш...
- Иллюзия миграцион...
- Иллюзия миграцион...
главное не останавливаться.
Давно пора...
Очередная болтовня: попытка попугать воров, жуликов, бандитов по пословице: "напугал бабу "уем. Хватит: с болтовни переходить к делу и не мешкать. Прекратить всякие поставки энергоресурсов и продовольствия странам Европы.
Медведев много, чего говорит. Посмотрим, что будет он делать, Дел не видно!
Много слов. Надо конфисковывать все и сразу. И сделать это надо было 4 года назад.
Что, пидарасы, наступили на грабли. Самое время России воспользоваться советом америки 1945 года и стерилизовать ВСЮ гейропу. Лечить там все равно некого, клиника полная.
1.Дебилы, 2.Бл...дь.😆👍