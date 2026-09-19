Аргументы недели
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Аргументы недели

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«Ау, убогие! Вы о чём?»: Медведев поинтересовался у Европы, где были её принципы, когда замораживали российские активы

«Ау, убогие! Вы о чём?»: Медведев поинтересовался у Европы, где были её принципы, когда замораживали российские активы

Дмитрий Медведев в очередной раз прокомментировал происходящие в России события в привычном для себя жанре едких, но точных формулировок.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Анатолий Рябенко
Анатолий Рябенко

Очередная болтовня: попытка попугать воров, жуликов, бандитов по пословице: "напугал бабу "уем. Хватит: с болтовни переходить к делу и не мешкать. Прекратить всякие поставки энергоресурсов и продовольствия странам Европы.

Профиль пользователя Dmitry Nikitin
Dmitry Nikitin

Что, пидарасы, наступили на грабли. Самое время России воспользоваться советом америки 1945 года и стерилизовать ВСЮ гейропу. Лечить там все равно некого, клиника полная.