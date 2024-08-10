Начало тотальной дедолларизации: отход Китая от валюты США вошел в решающую стадию

Глобальный финансовый ландшафт переживает тонкую, но существенную трансформацию. В основе этого изменения лежит концепция дедолларизации – постепенного снижения доминирования доллара США в международной торговле и финансах.
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