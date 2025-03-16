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Захарова назвала фейками публикации о снятии санкций с главы Госдепа США Рубио

Захарова назвала фейками публикации о снятии санкций с главы Госдепа США Рубио

Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова назвала фейками публикации о снятии Москвой санкций с руководителя Государственного департамента Соединенных Штатов Марко Рубио.

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