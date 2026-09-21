НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

NewsOne

92 подписчика

Германия вновь раздваивается на ГДР и ФРГ

Германия вновь раздваивается на ГДР и ФРГ

35 лет после окончания Холодной войны и воссоединения Германии вновь идет раздвоение страны. В землях Восточной Германии, бывшей ГДР, повсюду на выборах выигрывает праворадикальная партия АдГ, а новым бургомистром столицы Берлина становится лидер посткоммунистической, ультралевой партии «Левые».

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Betahon
Betahon

В таком случае обращение новой территории к России для ввода ГРВГ(=ГСВГ)  не будет неожиданностью для защиты демократии и суверенитета...