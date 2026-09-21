Германия вновь раздваивается на ГДР и ФРГ

35 лет после окончания Холодной войны и воссоединения Германии вновь идет раздвоение страны. В землях Восточной Германии, бывшей ГДР, повсюду на выборах выигрывает праворадикальная партия АдГ, а новым бургомистром столицы Берлина становится лидер посткоммунистической, ультралевой партии «Левые».
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