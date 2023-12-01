Глава ОМВД Пуровского района ЯНАО Варенцов ушел на пенсию

Начальник отдела МВД России по Пуровскому району подполковник Анатолий Варенцов вышел на пенсию. Коллеги проводили его на заслуженный отдых в торжественной обстановке, сообщили в пресс-службе полиции по ЯНАО.
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