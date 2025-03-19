Чепа: «Украина демонстрирует несогласие с условиями договоренностей»

МОСКВА, 19 марта, ФедералПресс. Продолжающиеся атаки со стороны украинских властей по важным объектам в России – это не что иное, как шантаж и демонстрация несогласия с договоренностями, достигнутыми между США и Россией 18 марта, заявил первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам Алексей Чепа.