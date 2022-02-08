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Путин: если Украина вступит в НАТО и начнет пытаться «возвращать» Крым, Европа окажется втянута в войну

Путин: если Украина вступит в НАТО и начнет пытаться «возвращать» Крым, Европа окажется втянута в войну

Президент РФ Владимир Путин заявил, что если Украина вступит в НАТО и будет пытаться "возвращать" Крым, то европейские страны окажутся автоматически втянуты в войну, победителей в которой не будет.

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