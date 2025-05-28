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Царьград

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"Не осмелимся". А точно? Делягин сказал неудобную правду. Мало кто озвучивает подобное вслух

"Не осмелимся". А точно? Делягин сказал неудобную правду. Мало кто озвучивает подобное вслух

С одной стороны – переговоры в Стамбуле стали дипломатическим успехом России, с другой – враг перевёл весь процесс в "беспилотный режим", продолжая бессмысленные, но опасные массированные удар про регионам.

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Комментарии
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Eduard
Давно пора.На месте Путина я бы вернул Прибалтику и других,это им будит ответ на &quot;изоляцию&quot;!
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10 час.
ЛХ
Людмила Харькова
Никто Украине ПЕРЕДАВАТЬ оружие не собирается. Европа не выпускает свое вооружение, они его за собственные денежки покупает у американцев и что, они подарят его? Хохлам это все поставляется в кредит и попомните мое слово в итоге будет так же как и с Трампом и их якобы &quot;передачей&quot; оружия. Он с этой уже недостраны сдерет больше чем потратили и процентики еще накинет. И придется хохлам будущих поколений платить 100 лет и более, то, чем пользовались, а скорее что продавали их отцы и что уплывало в собственный карман. Эуропейцы такие же жадные как и американцы. Это сейчас у власти русофобы и им начхать что все эти закупки идут из казны ЕС. А те, кто придет после них, посчитают и потребуют.
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4 час.
Вячеслав Денисов
Пока в ответ &quot;...бла-бла-бла... вот у нас есть орешник... вот появились новые гиперзвуковые...&quot; Короче, жевание соплей продолжается!
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2 час.
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