"Не осмелимся". А точно? Делягин сказал неудобную правду. Мало кто озвучивает подобное вслух

ЛХ

Людмила Харькова

Никто Украине ПЕРЕДАВАТЬ оружие не собирается. Европа не выпускает свое вооружение, они его за собственные денежки покупает у американцев и что, они подарят его? Хохлам это все поставляется в кредит и попомните мое слово в итоге будет так же как и с Трампом и их якобы "передачей" оружия. Он с этой уже недостраны сдерет больше чем потратили и процентики еще накинет. И придется хохлам будущих поколений платить 100 лет и более, то, чем пользовались, а скорее что продавали их отцы и что уплывало в собственный карман. Эуропейцы такие же жадные как и американцы. Это сейчас у власти русофобы и им начхать что все эти закупки идут из казны ЕС. А те, кто придет после них, посчитают и потребуют.