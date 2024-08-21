Женские страсти
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Женские страсти

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Приподнимаем завесу тайны о японских свадьбах без жениха

Приподнимаем завесу тайны о японских свадьбах без жениха

SCMP: в Японии на фоне снижения числа браков выросло количество соло-свадеб     В Японии процветает новый тренд: девушки отказываются от традиционной брачной церемонии в пользу свадьбы без жениха и выходят замуж сами за себя, сообщает SCMP.

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Комментарии
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Сергей Одинцов
Количество бракосочетаний будет опережать количество разводов. Или можно развестись самой с собой? А вот вдовой уже никак не получится стать. Или можно? А мужички японские не женятся на самих себя?
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