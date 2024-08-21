Китай и Россия задали образец международных отношений нового типа и связей между крупными государствами-соседями -- премьер Госсовета КНР

Москва, 20 августа /Синьхуа/ -- Под стратегическим руководством председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина две страны задали образец международных отношений нового типа и связей между крупными государствами-соседями.
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