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Китай

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Китай и Россия задали образец международных отношений нового типа и связей между крупными государствами-соседями -- премьер Госсовета КНР

Москва, 20 августа /Синьхуа/ -- Под стратегическим руководством председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина две страны задали образец международных отношений нового типа и связей между крупными государствами-соседями.

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