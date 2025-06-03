Третьяк отреагировал на назначение Ларионова главным тренером СКА

Третьяк о назначении Ларионова главным тренером СКА: Хочу поздравить его Глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк отреагировал на назначение Игоря Ларионова главным тренером петербургского СКА.
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