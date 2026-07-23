НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Түбән Кама районы Югары Чаллы авылында «Авылча» этнофестиваль уза

25 июль көнне Түбән Кама районы Югары Чаллы авылында «Авылча» этнофестиваль уза. Чараны «Һәвәскәр әдәби берләшмәләр үзәге» АНО, «Түбән Кама җәүһәрләре» иҗтимагый оешмасы, ТР Түбән Кама муниципаль районының «Үзәкләштерелгән китапханәләр системасы» оештыра.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии