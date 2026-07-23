25 июль көнне Түбән Кама районы Югары Чаллы авылында «Авылча» этнофестиваль уза. Чараны «Һәвәскәр әдәби берләшмәләр үзәге» АНО, «Түбән Кама җәүһәрләре» иҗтимагый оешмасы, ТР Түбән Кама муниципаль районының «Үзәкләштерелгән китапханәләр системасы» оештыра.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии