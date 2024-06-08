Матери астраханского бойца СВО передали орден Мужества

Церемонию вручения и почтения его памяти провели в школе, в которой он учился. 7 июня в зале Боевой славы Каралатской СОШ Камызякского района состоялась торжественная церемония вручения Ордена Мужества родителям военнослужащего Виталия Корноухова, погибшего при выполнении в ходе специальной военной операции на Украине.
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