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Иранский троллинг: послу Франции вручена нота за подавление протестов школьников

Иранский троллинг: послу Франции вручена нота за подавление протестов школьников

МИД Ирана вызвал посла Франции Пьера Кошара (Pierre Cochard, выразив официальный протест в связи с жестоким подавлением» протестов французских школьников и студентов, а также массовыми и вопиющими нарушениями прав человека во Франции.

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