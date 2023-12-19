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США и ЕС могут начать новую войну в Йемене, — New Straits Times

США и ЕС могут начать новую войну в Йемене, — New Straits Times

Малайзийская англоязычная газета New Straits Times выступила с заявлением о том, что, по ее оценке, США и Евросоюз способны спровоцировать распространение конфликта в секторе Газа и начать новую войну в Йемене, «создав» при этом еще один Афганистан, Ирак или Сирию.

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